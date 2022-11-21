Украинская разведка грозит белорусам новым Чернобылем – есть основания для тревоги

Главное управление разведки украинского Минобороны снова пытается нагнать страху на белорусов. На сайте спецслужбы было опубликовано сообщение о том, что в ближайшее время на территории Белоруссии запланировано проведение серии терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.

Если верить украинской разведке, разработкой и реализацией занимаются российские спецслужбы, однако виновными в терактах назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму.

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ГУР уже не впервой рассказывать подобные страшные сказки про злобных россиян в Белоруссии. В июне по части креатива получилось даже более забористо. Нам рассказали тогда о российских диверсионных группах, которые должны были устроить переполох в Мозыре – нанести ракетные удары по местному НПЗ и объектам инфраструктуры, а заодно подорвать жилые многоэтажки, больницы и школы.

Остряки тогда отшутились про потерявшихся еще в августе 2020-го и до сих пор блуждающих по белорусским лесам и болотам «вагнеровцев». Многих же подобный сценарий от украинской спецслужбы насторожил. Если пугают – значит, сами что-то затевают и заранее пытаются свалить все на русских. К счастью, ничего экстраординарного летом в городе не произошло, и опубликованный сценарий так и остался странным информационным вбросом.

Новый «ужастик» тоже больше напоминает творение повернутого на шпионских романах графомана, чем документ серьезной государственной структуры. Откровенного бреда там хватает, но один момент указывает на вопиющую профессиональную некомпетентность украинской военной разведки. В соседних предложениях содержатся взаимоисключающие вещи. Сначала ГУР сообщает, что место проведения «инцидентов» – территории, граничащие со странами ЕС и Украины за исключением Гродненской и Брестской областей, однако тут же добавляет, что одна из главных целей – Белорусская АЭС. Вот только и сама АЭС и атомград Островец расположены именно в Гродненской области, где терактов, по идее, быть не должно.

Если бы подобное написал какой-нибудь Арестович, вопросов бы не было. Мы уже привыкли к тому, что его фантазия летает где-то далеко от нашей реальности. Но когда разведка оказывается не в состоянии перепроверить полученную информацию, элементарно посмотрев на карту соседней страны, это уже наглядно демонстрирует уровень деградации украинского государства.

Принимать за чистую монету сообщение украинской разведки, давно уже ставшей инструментом для вброса антироссийских фейков – себя не уважать. Но и игнорировать такие сигналы тоже не стоит. Могла ли произойти летом атака на Мозырь с территории Украины? Вполне. И вовсе не обязательно, что папка с этим планом отложена в долгий ящик. О намерении устроить вторжение со стороны Украины экстремисты из полка имени Калиновского и прочих подобных формирований сами говорят, не стесняясь. Да и о сценарии с захватом боевиками из Украины райцентра на юге Белоруссии спецслужбы республики предупреждали.

Что касается нового вброса, то проблема терроризма в республике стоит довольно остро и активно подпитывается извне. До сих пор действительно крупных терактов не было. Имели место многочисленные диверсии на железной дороге, инциденты со взрывными устройствами и неудачное покушение на язык телепропагандиста Азаренка. Эти случаи были резонансными, однако мало повлияли на политическую ситуацию. Поэтому – те, кто стремится взорвать эту ситуацию, вполне могут решиться на большее.

Вряд ли техногенная катастрофа, даже если в ней объявят виновными граждан Украины или ЕС, способна стать событием, которое предопределит ввод белорусских войск в Щеневмерлую. В Белоруссии подобные решения принимаются иначе. Однако она может дестабилизировать республику. Русофобов, верящих украинской пропаганде в Белоруссии, не так уж много. Хватает в республике украинской и польской агентуры.

Массовый прием тысяч украинцев в белорусское гражданство явно помог многим ее представителям легализоваться. Имеются и «спящие», не все из них раскрылись два года назад. Устроить крупный теракт или серию терактов с большим количеством жертв, на весь мир обвинить в этом россиян – почему бы и не попробовать на этом фоне устроить реванш за поражение в 2020 году?

Атака на объекты критической инфраструктуры ряженных в форму белорусских военных выглядит слишком фантастично. Однако события годичной давности продемонстрировали, что доступ на режимные объекты у врага есть. Многие взломы, проведенные хакерской группировкой «Киберпартизаны» были связаны с физическим проникновением злоумышленников на объект. Белорусской АЭС они тоже угрожали. Для компашки из нескольких десятков айтишников такое выглядит неправдоподобно. Для враждебной спецслужбы – в самый раз.