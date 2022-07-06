Украинская разведка кошмарит родственников пленных: не публиковать в Сети личные данные военных

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Новости Украины

Главное управление разведки МО Украины призвало родственников украинских военнопленных не распространять личные данные военных, запугивая тем, что ими якобы могут воспользоваться мошенники и спецслужбы РФ.

Об этом украинская разведка сообщила на странице Facebook

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«На сегодня известно о большом количестве случаев, когда российские спецслужбы под видом уполномоченных государственных служб или «общественных организаций» выходили на связь с семьями украинских защитников. Свои обращения объясняли якобы целью «предоставить информацию» о военном или «способствовать освобождению из плена», – говорится в сообщении.

Кроме того, родственников пленных запугивают тем, что информацию могут использовать и против них самих. Мол, мошенники часто просят «выкуп» за солдат, однако ожидать возвращения военного не стоит.

«Важно понимать, что паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место нахождения защитника, его фото в военной форме и т.д. – важная информация, которая может быть использована врагом против самих защитников, их семей и нашей страны в целом», – утверждают в ведомстве.

В разведке напомнили, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации:

«Заботьтесь об информационной безопасности и инфогигиене, пользуясь только проверенными официальными государственными ресурсами и платформами».

Очевидно такие заявления направлены против активистов запрещенной Партии Шария и других подобных структур, которые занимаются выяснением информации о пленных и идут на контакт с их родственниками. Видимо официальные структуры не заинтересованы в попадании к ним такой информации.

Стоит также отметить, что на засекреченность процедуры выдачи пленных и запрет ведения при этом какой-либо фото и видеосьемки жаловались и российские волонтеры, помогающие Новороссии.

«У моста через реку Янчекрак в Запорожской области произошел обмен пленными. В числе военнопленных украинской стороне были возвращены боевики из полка «Азов». В общем-то, после обмена «Тайры» на неизвестно кого это уже и не удивило. По подробностям обмена известно, что подробности неизвестны. Говорят, что «азовцев» там была только часть. Говорят, что они все были раненые и с ампутациями. Так это или нет не ясно, потому, что ни фото ни видео обмена нет. Все очень секретно! Так что вполне возможно, нацисты перешли мост строевым шагом и с пением нацистских песен. Завеса секретности, окутывающая этот процесс с нашей стороны, заставляет подозревать самое нехорошее. Согласно заявлению СБУ, Украине вернули 144 военнослужащих, в том числе 43 представителя нацистского формирования «Азов». Приходится брать это заявление на веру, – больше верить все равно некому. На кого обменяли тоже неизвестно. Говорят, что среди обменянных были наши летчики. Это очень даже возможно, хотя про летчиков и при обмене «Тайры» говорили», – сетует Владимир Грубник, один из основателей волонтерского Координационного Центра Помощи Новороссии и автор телеграм-канала «Призрак Новороссии».

Напомним, в рамках недавнего, вызвавшего резкую критику в обществе, масштабного обмена пленными, на Украину передали 144 военных, среди которых 95 боевиков из «Азовстали», в том числе из полка «Азов», который в российских СМи неоднократно обвиняли в совершении преступлений, в том числе против российских военных.

По сообщениям украинских СМИ на родину вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины –28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.