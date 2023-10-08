«Украинская разведка лучшая в Европе, потому что самая беспринципная» – киевский профессор

Вадим Москаленко .  
08.10.2023 21:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Даже украинский ГУР, который не считается с потерями, никогда бы не допустил такого провала, как это случилось с Моссадом, который проспал у себя под носом подготовку к атаке на страну несколькими тысячами летательных снарядов.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики и отпетый русофоб Мыкыта Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже украинский ГУР, который не считается с потерями, никогда бы не допустил такого провала,...

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«Моссад – уже давно не та разведка, которая была классически создана народной молвой и заинтересованными в этом СМИ. Как то – кубинские сигары давно не кубинские, не самого лучшего качества. И Моссад – давно не та разведка. Первая разведка, во всяком случае, в Европе – это ГУР Украины. Это безжалостная, с точки зрения врагов, беспринципная, очень удачливая, несмотря на все некоторые провалы–не провалы, а жертвы, но они неминуемы в таких делах, и очень креативная разведка. Поэтому Моссад – просто проспала», – вещал он.

«Пять тысяч было ударов нанесено, по подсчётам западной и американской прессы, по территории Израиля. Изготовление пяти тысяч летательных снарядов, причём – показывают разные, вплоть до самодельных планирующих, они планируют на специальных парашютах – у нас я такого не видел. Пять тысяч проспать производство – это не просчёт, после этого харакири надо делать директору местной разведки. Естественно, он не сделает, он еврей», – заявил Василенко.

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