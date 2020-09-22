22.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Спецслужбы, Украина
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Украинская разведка оказалась причастна к убийствам деятелей ЛДНР


Главное управление разведки Украины причастно к ликвидации военно-политического руководства ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Донбасса националист Дмитрий Снегирев, сегодня выступающий в роли военно-политического эксперта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Снегирева, украинские спецслужбы разработали операцию под названием «Пауки в банке», целю которой было внести раздор внутри руководства республик и спровоцировать внутренний конфликт.

«Я в свое время имел разговор в кабинете главы Главного управления разведки господина Бурбы. Речь шла о создании искусственного конфликта в среде боевиков с целью нейтрализации военно-политического руководства. А потом, 25 марта 2019 года, предатель, перебежчик, офицер СБУ на пресс-конференции в Москве, Прозоров его фамилия, называет детали этой операции «Пауки в банке».

Ну у меня большой вопрос – откуда пошла утечка, на это должны дать ответ другие. Но тем не менее, операция была доведена до конца, и нам удалось создать внутренний конфликт в среде боевиков, в высшем политическом руководстве, вследствие которого были уничтожены руками самих боевиков министр обороны Анащенко, он был подорван, был уничтожен министр сельского хозяйства Литвин, и был уничтожен, главное, Цепкалов – это спикер парламента, представьте себе.


Причем, когда мы обнародовали подробности их ликвидации, Служба безопасности вообще не владела информацией», – заявил Снегирев.

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