Украинская разведка оказалась причастна к убийствам деятелей ЛДНР

22.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Главное управление разведки Украины причастно к ликвидации военно-политического руководства ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Донбасса националист Дмитрий Снегирев, сегодня выступающий в роли военно-политического эксперта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Снегирева, украинские спецслужбы разработали операцию под названием «Пауки в банке», целю которой было внести раздор внутри руководства республик и спровоцировать внутренний конфликт.

«Я в свое время имел разговор в кабинете главы Главного управления разведки господина Бурбы. Речь шла о создании искусственного конфликта в среде боевиков с целью нейтрализации военно-политического руководства. А потом, 25 марта 2019 года, предатель, перебежчик, офицер СБУ на пресс-конференции в Москве, Прозоров его фамилия, называет детали этой операции «Пауки в банке».

Ну у меня большой вопрос – откуда пошла утечка, на это должны дать ответ другие. Но тем не менее, операция была доведена до конца, и нам удалось создать внутренний конфликт в среде боевиков, в высшем политическом руководстве, вследствие которого были уничтожены руками самих боевиков министр обороны Анащенко, он был подорван, был уничтожен министр сельского хозяйства Литвин, и был уничтожен, главное, Цепкалов – это спикер парламента, представьте себе.

Причем, когда мы обнародовали подробности их ликвидации, Служба безопасности вообще не владела информацией», – заявил Снегирев.