Украинская разведка ожидает прибытия в Россию 200 новых дронов-камикадзе из Ирана

02.11.2022  09:49 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Беспилотники, Война, Дзен, Иран, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ближайшие дни Иран якобы планирует передать России более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Об этом сообщило в соцсети Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ближайшие дни Иран якобы планирует передать России более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и...

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“На начало ноября планируется отправка из Ирана в РФ партии в более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2”, – говорится в сообщении.

По данным ГУР, дроны в разобранном состоянии доставят в порт Астрахань Каспийским морем. На территории России их якобы соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности “Герань-2”.

По подсчетам Минобороны Украины Россия запустила по обьектам в Незалежной уже более 400 дронов-камикадзе, украинские военные утверждают, что сбили по меньшей мере 300 из них.

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