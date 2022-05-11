Украинская разведка посчитала херсонских фермеров «коллаборантами»

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Новости Украины

Украинское зерно, овощи и фрукты якобы отбирают у сельхозпроизводителей и насильно вывозят в Крым и другие регионы РФ.

Так утверждает главк Главного управления разведки Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тысячи тонн зерна на КамАЗах в сопровождении российский военных, по сведениям украинских разведчиков, колоннами вывозят на российскую территорию.

«На данный момент известно, что значительная часть украденных у Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна предназначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поступать в другие страны Ближнего Востока», – предполагают в ГУР.

При этом в сообщении отмечается участие неких «коллаборантов», которые помогают российским военным вывозить зерно. А заодно в большом количестве поставлять в Крым свеклу, картошку, капусту, огурцы и клубнику. Видимо под «коллаборантами» подразумеваются фермеры Херсонской и Запорожской областей, продающих зерно по собственной инициативе с транспортировкой в порты Азово-Черноморского бассейна.

«Понятно, что сегодня властями Украины делается все, чтобы запугать простых граждан украинских областей не продавать свое зерно. Для украинских националистов лучшим выходом будет то, чтобы это зерно сгнило на складах у фермеров, но поверьте такого не будет. В свое время Украина потеряла не Крым, а людей проживающих тут, отправляя поезда «дружбы». Сегодня, навязывая аналогичную идеологию, она потеряла людей в Херсонской и Запорожской областях, которые сегодня просто хотят жить, работать, кормить семьи», – отмечает глава Ассоциации грузоперевозчиков Крыма Анатолий Цуркин, который участвовал в организации транспортировки зерна.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтверждает – зерно и овощи вывозятся в Крым, чему рады херсонские фермеры и благодарны за упрощенную процедуру таможенного оформления грузов. Только за неделю реализовано 380 тонн овощной продукции и фруктов, что на треть больше апрельских объемов. Собственные элеваторы на Херсонщине заполнены под завязку, поэтому о голоде речь не идет.

«К сожалению, через американские программы к нам попало большое количество генно-модифицированной продукции, и это зерно по стандартам РФ даже не пригодно для пользования, – пояснил Стремоусов. – Поэтому американскую сторону так беспокоят застрявшие на Украине 20 миллионов тонн зерна – это зерно предназначено на корм при производстве телятины».

Сейчас аграрии Херсонщины поставляют в Крым большое количество продуктов, но их транспортировка дальше затруднена, что плодит цепочку посредников. Как только регион войдет в состав РФ, этот вопрос будет снят, и товарооборот увеличится. К слову, посевную кампанию сельхозпроизводители провели при помощи российских военных, разминировавших поля, и на российском горючем, привезенном из Крыма.