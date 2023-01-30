Украинская разведка: После войны мы будем контролировать остатки России

Игорь Шкапа.  
30.01.2023 10:51
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Спецслужбы, Украина


После войны Украина намерена установить контроль над Российской Федерацией или тем, что от нее останется.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

После войны Украина намерена установить контроль над Российской Федерацией или тем, что от нее...

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Он считает, что российское общество должно понести ответственность за свою поддержку политик Кремля.

«Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует обвинять только «путинскую клику». И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!», – сказал Буданов польскому сайту Wirtualna Polska.

Отвечая на вопрос о будущем России, он заметил, что пока непонятно, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях.

«Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации», – подчеркнул начальник ГУР.

Для этого, считает он, Украина должна активно входить в евроатлантические структуры.

«Наконец, мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной», – резюмировал Буданов.

Напомним, что в кабинете Буданова есть карта предполагаемого раздела России.

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