Украинская разведка: После войны мы будем контролировать остатки России

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После войны Украина намерена установить контроль над Российской Федерацией или тем, что от нее останется.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

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Он считает, что российское общество должно понести ответственность за свою поддержку политик Кремля.

«Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует обвинять только «путинскую клику». И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!», – сказал Буданов польскому сайту Wirtualna Polska.

Отвечая на вопрос о будущем России, он заметил, что пока непонятно, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях.

«Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации», – подчеркнул начальник ГУР.

Для этого, считает он, Украина должна активно входить в евроатлантические структуры.

«Наконец, мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной», – резюмировал Буданов.

Напомним, что в кабинете Буданова есть карта предполагаемого раздела России.