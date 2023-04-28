Украинская разведка потеряла целый армейский корпус ВС РФ

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Прорыв ВСУ на херсонском направлении обернется большими безвозвратными потерями, потому что Россия значительно усилила свою оборону.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все говорим «южный фронт». А что, противник не знает, что мы готовимся на южном фронте? По южному направлению? Он туда втягивает, построил оборонительные сооружения, туда поставляет резервы и маневренные группы. Так вот, представьте, каким способом надо это все пробивать, какие потери санитарные и безвозвратные будут», – сказал эксперт.

«Самое главное при выборе основного удара – проверить и уточнить, где у них резервы. Так вот, пока не найдут, где 3-й армейский корпус. Никак не найдется, куда они его спрятали. А 3-й корпус – это 15 тысяч. Представьте себе, будет прорыв, а для того, чтобы не было прорыва, надо бросить резервы. Так вот, прорыв там, где резервов не должно быть, а 3-го корпуса нет. Куда они его спрятали? Если там будут резервы, прорыв не удастся», – заявил Стариков.