Украинская разведка потеряла целый армейский корпус ВС РФ

Анатолий Лапин.  
28.04.2023 13:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1007
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Прорыв ВСУ на херсонском направлении обернется большими безвозвратными потерями, потому что Россия значительно усилила свою оборону.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прорыв ВСУ на херсонском направлении обернется большими безвозвратными потерями, потому что Россия значительно усилила...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы все говорим «южный фронт». А что, противник не знает, что мы готовимся на южном фронте? По южному направлению? Он туда втягивает, построил оборонительные сооружения, туда поставляет резервы и маневренные группы. Так вот, представьте, каким способом надо это все пробивать, какие потери санитарные и безвозвратные будут», – сказал эксперт.

«Самое главное при выборе основного удара – проверить и уточнить, где у них резервы. Так вот, пока не найдут, где 3-й армейский корпус. Никак не найдется, куда они его спрятали. А 3-й корпус – это 15 тысяч. Представьте себе, будет прорыв, а для того, чтобы не было прорыва, надо бросить резервы. Так вот, прорыв там, где резервов не должно быть, а 3-го корпуса нет. Куда они его спрятали? Если там будут резервы, прорыв не удастся», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть