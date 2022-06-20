Украинская разведка пытается освободить пленных «азовцев»

20.06.2022  17:17 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская сторона, в частности Главное управление разведки Минобороны Украины, пытается вытащить из плена «азовцев», сдавшихся в Мариуполе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью интернет-изданию «Левый берег» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинская сторона, в частности Главное управление разведки Минобороны Украины, пытается вытащить из плена «азовцев»,...

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У него поинтересовались, в каких условиях сейчас содержатся «азовцы», и есть ли хотя бы гипотетические сроки возвращения их из плена.

«Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУР. Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы.

ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину», – сказал Ермак.

При этом с вопросами относительно возможного освобождения или обмена он рекомендовал обратиться в специальный пресс-центр, который создали в ГУР.

«Я точно знаю, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило. Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут ясно рассказать», – утверждает чиновник.

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