Украинская разведка: Ракетные удары по критической инфраструктуре усилят кибератаками

26.09.2022  13:59 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Кибервойна, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинская энергетическая отрасль будет подвергнута массированным ударам как ракетами, так и кибератаками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская энергетическая отрасль будет подвергнута массированным ударам как ракетами, так и кибератаками. Об этом,...

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«Кремль намерен осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли», – говорится в заявлении украинской спецслужбы.

Утверждается, что при проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

«Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны.

Также Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии», – предупреждает ГУР.

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