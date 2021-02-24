Украинская разведка: «РФ боялась, что мы отвоюем Крым»

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В 2014 году Россия якобы боялась ВСУ и поэтому постоянно корректировала свои планы, перенеся референдум в Крыму на более ранний срок.

Об этом в интервью финансируемому Госдепом США «Радио свобода» заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ просчитывала возможные действия Украины в этой ситуации, просчитывала реакцию местного населения, действия ВСE на территории Крыма и вносила коррективы.

При этом мы, военная разведка Украины, отмечаем, что эти коррективы вносились как во время агрессии, аннексии Крыма, так и во время начала агрессии на Востоке Украины, во время реализации так называемого проекта «Новороссия», – сказал cпикер ГУР/

Он подчеркнул, что Россия якобы боялась ранее сдавшихся без боя ВСУ, которые могут «отвоевать» Крым, и поэтому в Москве было принято решение о скорейшем проведении референдума.

«Если говорить о Крыме, то, во-первых, они посмотрели, какая реакция, и есть ли у той группировки, которая была создана, захватить и другие объекты. Во-вторых, очень важно, что дата референдума переносилась, и дата признания Крыма тоже, и притом переносилась на более ранние термины – Россия боялась, что мы можем силовым путём вернуть Крым.

Сопротивления местного населения, по сути, не было. Была подготовлена почва для проведения так называемого референдума – «Крым наш», «Россия, приди» и так далее. Все эти мероприятия накладывались один на другой. И Россия уже в ходе оккупации корректировала свои планы, сроки, чтобы сделать всё быстро и не допустить потери Крыма за счёт силового или других сценариев со стороны Украины», – резюмировал Скибицкий.