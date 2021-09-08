Украинская разведка стала филиалом ЦРУ. Что показал скандальный сюжет CNN

08.09.2021 15:49 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии в прошлом году.

Об этом сегодня сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Источники в Киеве рассказали, что украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту венесуэльских нефтяных объектов. Их цель состояла в том, чтобы выманить из России бывших ополченцев Донбасса, посадить самолет, на котором они полетят, в Киеве и арестовать. Им бы предъявили обвинения в сбитии малазийского «боинга» и украинского транспортного самолета.

Однако в Минске в дело вмешался белорусский КГБ, который задержал россиян, обвинив в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал тогда на выдаче бывших ополченцев, и президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривал такой вариант. Но Беломайдан заставил его искать поддержки в Москве, которая требовала возвращения российских граждан.

При этом американский телеканал утверждает, что спецслужбы США знали об операции, но не принимали в ней непосредственного участия.

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Сюжет CNN (английский язык).

ФСБ сегодня подтвердила сообщения CNN. По сообщению спецслужбы, россиян в Белоруссию заманили СБУ и разведка украинского минобороны под руководством ЦРУ. Главной целью операции был разрыв отношений России и Белоруссии.

История имела продолжение весной этого года, когда журналист связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat болгарин Христо Грозев заявил, что готовит расследование, посвященное инциденту с «33 богатырями». По Киеву ходили слухи, что в фильме будет предъявлено обвинение высокопоставленному чиновнику из офиса президента Украины, который якобы «слил» детали спецоперации в Москву.

Грозев лично приехал в Киев, чтобы записать ряд интервью. Премьера «расследования» анонсировалась в марте, апреле и июле, но так и не состоялась.

Суета вокруг фильма Bellingcat совпала со стягиванием украинских войск к границе с Донбассом. Россия со своей стороны также перебросили войска. По одной из версий, ходивших в те дни в Киеве, США используют «расследование» Грозева, чтобы вынудить Зеленского нагнетать обстановку. Однако кризис благополучно разрешился в апреле телефонным разговором президентов России и США, и инициативный болгарин передумал публиковать разоблачения.

«Христо Грозев – балабол, не публикующий уже более полугода итоги своего «расследования» по простой причине. Есть первое правило для любого следователя: «Главное – во время следствия не выйти на самого себя», – иронизирует сегодня у себя в телеграм-канале белорусский тележурналист Игорь Тур.

«Вашингтон тормознул фильм Белингкэт об этой операции и выпустил свой, чтобы отстроиться от неё и не портить отношения с Москвой из-за этого – и так хватает поводов. Но, и фильм Белингкэт пока стоит в повестке, просто потому, что в нем якобы есть обвинение кого-то из окружения Зеленского», – написал российский политолог Марат Баширов.