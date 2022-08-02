Украинская разведка: Удары по ВС РФ согласовываются с американцами

02.08.2022  12:44 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Специалисты из Соединенных Штатов консультируют ВСУ перед нанесением ударов из поставленных Украине американских РСЗО «Хаймарс».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью The Telegraph заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

Специалисты из Соединенных Штатов консультируют ВСУ перед нанесением ударов из поставленных Украине американских РСЗО...

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«Эти консультации между разведчиками обеих стран в преддверии запуска ракет позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если там [в США] недовольны намеченной целью», – сказал Скибицкий.

По его словам, ВСУ при ударах опирается на информацию, полученную в режиме реального времени.

При этом он утверждает, что американцы не предоставляют информацию для наведения РСЗО.

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