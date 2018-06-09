09.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, Спецслужбы, Украина

Украинская разведка вербует бездомных для агитации в ДНР и ЛНР


Служба внешней разведки Украина занимается вербовкой бездомных для распространения украинских агитационных материалов в ДНР и ЛНР.

Об этом  заявил  начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некомпетентность руководства СВР Украины привела к тому, что ее сотрудники занимались вербовкой лиц без определенного места жительства, которые по указаниям своих кураторов развешивали флаги и стикеры с украинской символикой на территории республик, создавая иллюзию того, что в ДНР и ЛНР много проукраинских активистов. Для координации такой деятельности в населённом пункте Северодонецк в здании Луганской областной военно-гражданской администрации был развернут отдел с персоналом в 14 человек», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что удалось идентифицировать всех вновь прибывших специалистов разведки по продвижению украинской символики в республиках.

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