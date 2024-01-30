Украинская разведка видит опасные тенденции на фронте – Мосийчук

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Украинские спецслужбы пришли к выводу, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины.

Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сил у нас не добавляется, средств у нас не добавляется, вооружений и боеприпасов у нас не добавляется – мы знаем, что происходит. И, естественно, идет планомерное продавливание», – сказал экс-депутат.

«Я буквально общался с офицерами Генштаба и ГУРа, и они видят это. Пока мы в состоянии удерживать, но как изменится? Опять же, поставки, вы понимаете, очень ситуация напряженная. Поэтому военно-политическому руководству сейчас надо будет делать много вещей», – заявил Мосийчук.