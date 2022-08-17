Украинская разведка выразила благодарность Шевчуку, Земфире и Макаревичу

17.08.2022  22:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм
Новости Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины причислило к числу борцов антивоенного движения российского рок-певца Юрия Шевчука, которого накануне признали виновным в дискредитации российской армии и присудили штраф в 50 тысяч рублей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное управление разведки Минобороны Украины причислило к числу борцов антивоенного движения российского рок-певца Юрия...

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Украинская разведка очень оценила, что главные месседжи «русской творческой интеллигенции» предельно понятны: диалог, жизнь человека – высшая ценность, деньги, потраченные на войну, должны идти на развитие образования, науки и медицины.

«Преследование художников, которые, так или иначе, высказались против российской агрессии, привели к тотальному преследованию несогласных. В результате многие из них были вынуждены покинуть территорию РФ.

В частности, однозначно против войны высказались: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский и др.» – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в РФ якобы набирает силы антивоенное движение, чему «способствует как общий экономический кризис вследствие санкций, так и обилие свежих могил».

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