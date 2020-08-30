Украинская реклама обыграла известный кадр из порнофильма

30.08.2020, Ровно, Вадим Москаленко

В городе Ровно на Западной Украине местная пиццерия «Таверна Эль Пасо» выпустила рекламный ролик, в котором пятеро негров кормят белокурую девушку кусками пиццы. Сюжет обыгрывает известный мем с кадром из порнофильма

Эпатажная реклама продукта моментально разлетелась по соцсетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю… Я такого еще никогда не делала, потому немного волнуюсь. Вас так много, потому не знаю, что выбрать», – говорит светловолосая героиня ролика пятерым неграм.

После этого чернокожие мужчины предлагают девушке пять коробок с разными видами пиццы.

В конце видео героиня по очереди пробует дольки пиццы, особо отмечая размер порции на необычном тесте.

«Эль Пасо» – твои фантазии, наша пицца», – раздаётся слоган за кадром.

Комментаторы ролика уже заметили сходство девушки в окружении брутальных самцов с положением Украины в окружении «партнеров» с Запада.