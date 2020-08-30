30.08.2020, Ровно, Вадим Москаленко
 
Россия, Украина
Просмотров:

Украинская реклама обыграла известный кадр из порнофильма


В городе Ровно на Западной Украине местная пиццерия «Таверна Эль Пасо» выпустила рекламный ролик, в котором пятеро негров кормят белокурую девушку кусками пиццы. Сюжет обыгрывает известный мем с кадром из порнофильма

Эпатажная реклама продукта моментально разлетелась по соцсетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не знаю… Я такого еще никогда не делала, потому немного волнуюсь. Вас так много, потому не знаю, что выбрать», – говорит светловолосая героиня ролика пятерым неграм.

После этого чернокожие мужчины предлагают девушке пять коробок с разными видами пиццы.

В конце видео героиня по очереди  пробует дольки пиццы, особо отмечая размер порции на необычном тесте.


«Эль Пасо» – твои фантазии, наша пицца», – раздаётся слоган за кадром.

Комментаторы ролика уже заметили сходство девушки в окружении брутальных самцов с положением Украины в окружении «партнеров» с Запада.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть