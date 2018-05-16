16.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинская секта неверящих в мост переобувается на ходу

Эксперты, которые утверждали, что Крымский мост построить крайне сложно, резко сменили пластинку после успешного ввода моста в эксплуатацию.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Эксперты, которые говорили о том, что мост построить невозможно, рассказывали про непростые геологические условия и прочее потихоньку слиняли. Те же Березовец или Фесенко начали рассказывать, что стройка незаконна, что интересы Украины не учитываются. Потом начали говорить, что мост якобы наносит ущерб украинской экономике и экологии. Но при этом они забывали, что Крыму был нанесен реальный ущерб, например, когда на полуостров перестали поставлять воду, электроэнергию, товары.

Говорили еще, что это вообще все съемки Мосфильма, и что на самом деле все это – распил бюджета. Для украинских властей невозможно представить, чтобы такой мегапроект, и без распила», – отметил Семченко.

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При этом политолог добавил, что ситуация с Крымским мостом далеко не единственный пример того, как «переобуваются» некоторые украинские эксперты, и напомнил, что один и те же люди заявляли о героизме Надежды Савченко, а потом объявляли ее агентом Кремля.

По мнению политолога, пропагандистская кампания по Крымскому мосту не закончена.

«Сейчас нам рассказывают что мост, построили, но он скоро рухнет, что все сделано незаконно, что Россия должна за все ответить, а мост стать частью контрибуции. То есть кампания строится на двух противоречащих друг другу тезисах. Понятно, что будут также считать дни, ждать когда, наконец, рухнет, держать под прицелом каждую неприятность. Понятно, что на таком большом объекте неизбежны какие-нибудь аварии, столкновения транспорта и прочее. Все это будет обсасываться и раздуваться”, – прогнозирует Семченко.