Украинская секта пророков краха нефтеперерабатывающей отрасли России загрустила

Игорь Шкапа.  
25.04.2024 11:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нефть, Россия, Украина, Энергетика


Украинские удары по российским НПЗ не смогли помешать росту доходов РФ, наращивающей объемы продаж «черного золота».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет сооснователь киевского Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Украинские удары по российским НПЗ не смогли помешать росту доходов РФ, наращивающей объемы продаж...

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«Как-то стало меньше бодрых и воинственных заявлений, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль России скоро упадет, загнетется и умрет. Погрустнели пророки секты скорого конца российской нефтяной отрасли. Пошли собирать евшан-зелье карпатские мольфары для расширения сознания и понимания нефтяных дел России. Что же произошло? Ведь где-то делось весеннее обострение о дронах, НПЗ, бензиновом кризисе в России, панические очереди за топливом, дизельные бунты в России и прочее, и прочее, и прочее», – пишет Корольчук.

Добавляя горечи, он обращает внимание, что украинский союзник Великобритания «продолжает ввозить рекордные объемы нефтепродуктов из России» и «в стиле имперской вседозволенности» решила, что «если русская нефть перерабатывается в другой стране, то под запрет она не попадает».

«Не радует сердце «мольфаров» и официальные данные России, что Россия снизила объем производства бензина в марте 2024 г. на 7,9%. В 2023 г. было 3,74 млн т, в 2024 г. стало 3,5 млн тонн. Всего снижение составило 240 тыс. т. И по дизелю в марте 2024 г. снижение составило 5,7%. В марте 2023 г. было 7,71 млн. т, а в марте 2024 г. – 7,3 млн т. Снижение составило 400 тыс. т.

Возможно, кто-то и верит, что такие объемы снижения являются критическими для рынка России. Это если отбросить в сторону плановые ремонты на НПЗ России (без учета ударов дронами) и сокращение добычи нефти, ее переработки на экспорт, снижение производства с учетом развития их экономики. Я понимаю, что все это не интересно, но это так», – отмечает эксперт.

По его словам, «Турция «кладет болт» на борьбу украинских мольфаров с российской нефтью и дизелем», и теперь уверенно занимает второе место в мире после Индии по импорту российской нефти Urals. При этом в марте Турция импортировала исторический максимум – 12 миллионов баррелей нефти, тогда как в феврале импорт составил 9 миллионов тон.

«Ну и, наконец, свинью подкладывает Reuters, утверждающий, что доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года почти удвоятся в годовом балансе и составят 14 млрд. долл. благодаря росту цен. На этом фоне еще раз стоит задуматься: для чего обманывать самих себя? И опять же важнее: для чего вводить ежегодно по несколько раз в состояние «нефтяного стресса» доверчивых и наивных украинцев? Ведь как обычно разочарование после громких обещаний будет традиционно большим», – предупреждает Корольчук.

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