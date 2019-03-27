Украинская шизофрения: Надоел Порошенко, но голосуют за других «упоротых»

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Ситуация на Украине накануне выборов демонстрирует спорную картину в головах избирателей – им надоел Петр Порошенко, однако люди готовы поддержать политиков, декларирующих антироссийские лозунги, пусть и в более мягкой форме. У Порошенко рекордный антирейтинг, однако при этом избиратели по-прежнему верят в его способность удержать власть.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь насчёт риторики Зеленского. Как видите, в принципе, то, что он говорит, это один в один и то, что и у Юлии Тимошенко написано: плюс Великобритания и США, победа без крови, как вчера Порошенко заявил: «Мы вынудим Россию согласиться на миротворцев, никуда она не денется» – почему, спрашивается, Россия должна? «Вынудим – и всё». Вот вам и предвыборная программа», – рассказал Корнилов.

«При этом вы посмотрите самое главное: 80 с лишним процентов украинцев действительно не верят в честность выборов. И мы видим самый большой антирейтинг у кого? Пётр Порошенко. Там, по разным опросам, от 70-ти и выше 80-ти процентов. Примерно 60 процентов населения Украины говорит: «Не проголосуем за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах, вот кто бы там ни был». В итоге, когда их спрашивают, кто же выиграет выборы, говорят: «Порошенко», – резюмировал эксперт.