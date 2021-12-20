Украинская социология фиксирует серьезное ухудшение позиций Зеленского

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Новости Украины

Большинство граждан Украины (67%) считают, что страна развивается в неправильном направлении и не доверяют (61%) президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» в период с 14 по 16 декабря этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным исследования, по сравнению с прошлым годом с 52 до 31% уменьшилось количество тех, кто ожидает, что следующий год будут лучше предыдущего.

«Важнейшими проблемами страны являются коррупция (55%) и война на Донбассе (51%). Кроме того, экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемия коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественная медицина (24%)», – говорится в исследовании.

Кроме того, большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной рады и Кабинета министров: 63% и 58%, соответственно. При этом отставку и перевыборы президента поддерживают 43% и 54% соответственно.

Также сильным президента Украины считают только 16% опрошенных. Еще 40% – слабым и 43% – ни сильным, ни слабым.