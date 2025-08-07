Социология настраивает украинцев на продолжение войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если верить данным Киевского международного института социологии (КМИС), украинцы в той или иной степени недовольны всеми основными мирными планами прекращения войны.

Респондентам предложили на выбор три условных варианта: американский, европейско-украинский и российский.

Что примечательно, ни один из планов не предусматривает хотя бы подобие украинской победы.

Даже лайтовый план ЕС (потеря, пусть и непризнанная, территорий по текущей линии фронта и постепенное смягчение антироссийских санкций) отвергает 40% опрошенных, а 39% считают тяжелым вариантом.

Больше недовольства вызывает американский вариант (США признают Крым российским, все санкции отменяются) – 49% респондентов, хотя еще в мае таких было 61%.

Ну а самое наибольшее неприятие российского плана (России отходит четыре области и Крым) – 76% называют этот вариант неприемлемым, но при этом в мае таких было 82%.

На пять процентных пунктов за этот же период уменьшилась и поддержка европейского плана.