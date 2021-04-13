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13.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Киев, Медицина, Происшествия, Украина
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Украинская столица не справляется с распространением коронавируса

Новости Украины

В Киеве, где до 16 апреля введены жесткие карантинные ограничения, ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, отвечая на вопрос о продлении ограничений.

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«Трудно сказать, сколько продлится жесткий локдаун. Сейчас тенденции к улучшению нет. Необходимо наблюдать за ситуацией, так как показатели ежедневно меняются. Поэтому наверняка говорить мы сегодня не можем, а можем ситуацию только прогнозировать. В среду-четверг мы это будем решать на специальной комиссии, согласно показателей заболеваемости», – сказал Рубан «Апострофу».

По его словам, только в воскресенье в Киеве была прекращена деятельность пяти детских игровых площадок за нарушение карантинных норм. Также Рубан говорит, что по развитию ситуации никаких «прогнозов пока быть не может».

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