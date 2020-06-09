Украинская сторона на суде по MH17 в Нидерландах нагло подделывает вещдоки

09.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Все доказательства, с помощью которых на суде в Нидерландах по сбитому над Донбассом «Боингу» пытаются указать на Россию, изначально построены на домыслах и нестыковках.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается суда MH17, я всё внимательно просматривал, посмотрел очередные доказательства, что Украина откровенно лжёт. Например, прокуроры представили карту, где украинское правительство задним числом перерисовало карту, наложите их же карту СНБО Украины того периода, увидите разительные перемены. Они делали всё, чтобы пририсовать, что территория, откуда якобы произошёл выстрел из «Бука», находилась под контролем «сепаратистов».

Вот, собственно, карта, видите, они гораздо южнее пометили красным, что этой территорией владели «сепаратисты». Но вглядитесь, самое главное – по мнению украинских властей, весь Луганск в середине июля 2014 года контролировался Украиной. Вы знали? А это было представлено прокурорами, по мнению украинских властей, это карта на июль 2014 года – это подделка вещественного доказательства называется! И это сегодня представлено в качестве вещдока», – заявил Корнилов.

«А когда со стороны обвиняемых, в частности Пулатова – единственный, кто там представил своего адвоката, попросили, дайте же нам хоть допросить свидетелей, им сказали: нет, всё засекречено. То есть верьте на слово. Точно так же, как верьте американцам по поводу снимков спутника. Куда они делись, почему их нет? Ответ очевиден – американцы не хотят чего-то, что бы там увидела публика. И мы догадываемся, чего.

Наверное того, что голландские независимые журналисты представили расследование о наличии украинских самолётов в это самое время в этом самом месте. Свидетелей море, их даже показывали по украинскому ТВ – их нет на этом процессе. Голландские прокуроры решили этих неудобных свидетелей не привлекать. Они даже заявили, что Россия якобы оплачивает показания тех, кто поддерживает другие версии, а не официальную», – добавил историк.

«Извините, я думаю, это те, кто подкинул следствию целенький корпус ракеты «Бук», которую эти следователи предъявили всему миру, все газеты вышли с фото на первой странице – вот это та самая российская ракета, которой был сбит тот самый злополучный «Боинг». Когда российское Минобороны представило серийный номер, доказав, что эта ракета принадлежала с 1989 года военным частям УССР, а с 1991 года ВСУ – всё, сразу потеряли интерес к ракете. Смотрел, как представляли вещдоки, осколочки всякие и так далее – нигде не вижу этого корпуса, куда он пропал, кто-то задастся этим вопросом?» – возмутился Корнилов.