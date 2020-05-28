Украинская сторона не верит в наступление ЛДНР

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Армии ЛНР и ДНР могут пойти в наступление на позиции ВСУ во время учений «Кавказ-2020», которые запланированы в России на осень, но на сегодняшний день такая операция маловероятна.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший украинский боевик Мирослав Гай, сегодня выступающий в качестве пропагандиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гай призвал не верить в заявления глав ДНР и ЛНР о том, что армии республик могут пойти в наступление из-за постоянных провокаций ВСУ.

«Такая ситуация происходит из года в год, ничего удивительного в ней нет. Учения в группировках двух армейских корпусов периодически происходят… Ситуация может поменяться из-за того, что Российская Федерация и мобилизацию объявляет на оккупированных территориях, и может под видом учений «Кавказ-2020», которые должны начаться в сентябре, сформировать у нас большую группировку войск, но эта ситуация контролируемая, под контролем наших вооруженных сил, все следят, и наши иностранные союзники.

То есть на данный момент сказать, что они могут пойти в наступление, которое закончится каким-то большим успехом, нельзя. Но ситуация может кардинально поменяться в любой день, если мы увидим, что они уже начинают проводить концентрацию сил и средств, особенно людей, потому что техники у них много, а людей у них недостаточно», – заявил Гай.

С ним согласился политолог Николай Белесков, который призвал ориентироваться на калибр артиллерии, которую против ВСУ используют армии ЛНР и ДНР.

«Вот, как начнет массово работать артиллерия калибра 152 миллиметра или реактивные системы залпового огня, тогда можно говорить, что что-то началось, это серьезно. Пока что это все маневрирование, возможно, игра на нервах.

Конечно, тут есть определенные риски, тут вопрос уже к украинской стороне, как прописаны все эти правила применения силы, обеспокоилось ли политическое руководство тем, чтобы расчеты дипломатии, стратегии и решения конфликтов не повлияли негативно на наших военных, чтобы наши военные имели возможность отвечать.

Тут на самом деле есть момент. С другой стороны, группировка довольно большая держится в Операции объединенных сил, это десять бригад и две, как минимум, артиллерийские бригады отдельно. То есть командующий Объединенных сил имеет возможность бороться с той группировкой, которая есть. И та группировка, которая есть, на Донбассе, это группировка не для наступления, это группировка исключительно для обороны.

Чтобы проводить какие-то серьезные наступательные действия, нужно завозить более серьезные калибры в большем количестве, нужно заводить людей более опытных, которые имеют соответствующие навыки. То есть все это можно отследить, если у нас нормально ГУР работает. Поэтому, возможно, какие-то провокации и будут, но поверить в какое-то больше привлечение очень сложно», – заявил Белесков.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением, в котором предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что если его войска продолжат обстрелы территории республики, ополчение готово перейти в наступление и выбить украинцев с нынешних позиций.

А глава ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение привести войска в полную боевую готовность.