Украинская сторона объявила о продвижении на километр

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Впервые за долгое время на Украине объявлено о продвижении вглубь российских позиций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба бригады «Азов» (запрещен в РФ).

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«12-я бригада специального назначения «Азов» совместно с 1-й бригадой оперативного назначения «Буревей» Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий в своем направлении. Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады «Азов» и 1-й бригады «Буревой». Успех любит тишину!», – говорится в сообщении.

Связанный с ВСУ ресурс Deep State тоже утверждает. Что на этмо направлении украинские силы добились успеха.

«Силы обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Противнику не дали закрепиться у Новоселовки Первой. Враг продвинулся в Красногоровке», – пишет Deep State.

При этом с российской стороны ни опровержений, ни подтверждений этой информации не было, но указывается, что ВСУ ждут удобного момента для контрудара севере Харьковской области.

«На Харьковском направлении идут интенсивные бои в Волчанске и у Волчанских хуторов. За сутки [противник] 15 раз атаковал позиции наших войск со стороны н.п. Тихое, пытаясь перебросить подкрепление с юга через реку Волчья. ВСУ применяют высокоточные авиабомбы, вводят резервы для атакующих действий, но, несмотря на потери, успеха не имеют. Севернее н.п. Липцы у н.п. Глубокое ВСУ также пытаются атаковать при поддержке западной бронетехники. Линия боевого соприкосновения без значимых изменений. По оценкам наших войск с мест, командование ВСУ ждет удобного момента для ввода в бой ударной группировки своих войск, но пока не может найти слабое место в обороне ВС России», – сообщает в утренней сводке связанный с погранслужбой РФ тг-канал «Два майора».