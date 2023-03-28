Украинская сторона подтверждает, что начались бои в центре Артемовска

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В Донбассе продолжает ухудшаться ситуация для украинских формирований, пытающихся удержать Артемовск и Авдеевку.

Примечательно, что это признают украинские источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, украинский военный паблик Deep State дал разбор опубликованных ВСУшниками роликов о боях в Артемовске и пришел к неутешительным выводам.

«Анализ видео в тикток свидетельствует о боях в центре города Бахмут. На одном из видео бойцы недалеко от уничтоженного здания указывают, что «пи@ары там@ – по улице Мира за Дворцом Культуры. На другом огонь ведется с улицы Мира в сторону торгового центра», – отмечается в публикации.

Обращается внимание, что артемовская школа №5, где побывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уже не находится непосредственно на линии боевого столкновения.

Примечательно, что от этой школы до здания горсовета не более километра.

«Кроме того, на днях появились видео наших бойцов из района центрального рынка. Часто видео публикуют после потерь позиций, чтобы не было лишних вопросов. Абсолютно все видео уже гуляют и в телеграммах, и в твиттере – почти все геолокованные пользователями этих соцсетей. Подобный анализ мы публикуем только тогда, когда материалы уже получили распространение», – уточняет Deep State.

То есть, похоже. что позиции, с которых опубликованы украинские видео, уже заняты российскими подразделениями.

Экс-командир батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий сообщает, что ситуация для ВСУ ухудшается не только в Артемовске, но и Авдеевке.

«Они пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце», – сказал бывший комбат киевскому изданию «Новое время».

Он подчеркивает, что за последние дни русские продвинулись под Авдеевкой.

«То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным – окружение и перерезание дорог», – отметил Дикий.

Подводя итоги вчерашнего дня, Deep State тоже обращает внимание на ситуацию в Донбассе.

«Бахмутский отрезок – враг продолжает давить на Бахмут с юга, севера и востока. Бои идут на подступах к центру города. Ситуация на карте в городе приблизительная и сейчас никто вам не покажет точной обстановки там. Успешные атаки врага за пределами Бахмута не зафиксированы. Авдеевский отрезок – враг имеет частичный успех в Первомайском. Идут бои за Каменку: результат неизвестен. Как мы и раньше отмечали, Авдеевка становится все более горячим направлением и очень скоро может стать второй крепостью. ВГА сообщила о закрытии города в связи с большой опасностью для гражданских. Враг продолжает активно давить на данном направлении», – пишет украинский ресурс.

Указывают на продвижение в Артемовске и российские телеграм-каналы.

«В южной части города «вагнеровцы» продвинулись вдоль реки Бахмутка: уличные бои идут в районе улицы Василия Першина. Восточнее противник продолжает удерживать позиции в районе стадиона «Авангард», – пишет военно-аналитический паблик «Рыбарь».

Отмечается, успехи ВС РФ и на других направлениях в Донбассе.

«Российские мотострелковые подразделения продолжают расширять зону контроля в южной части Марьинки. Установлен контроль над территориями пожарной части, шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс», – уточняют авторы.