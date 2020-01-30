Украинская сторона в Минске признала свое нарушение

30.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона на переговорной площадке в Минске хочет создать группе по передаче под контроль Украины границы РФ и ЛДНР, но не находит в этом понимания среди остальных участников переговоров.

Об этом в ходе прямого включения из Минска в эфире «Россия-1» рассказал спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В группе по обмену пленными украинская сторона поменяла своего переговорщика. Сегодня заменили экс-омбудсмена Валерию Лутковскую, во многом заслуга которой – обмен в конце декабря. И сегодня же на уровне Леонида Кучмы было принято решение о том, что Украина всё-таки не выполнила обязательства, которые брала на себя по процессуальной очистке.

Сегодня была достигнута договорённость о том, что есть новая формула: мы сначала проводим процессуальную очистку, а после этого проводим обмены. Это сегодня было зафиксировано», – заявил переговорщик.

«Из важных вещей, о чём было договорено в Париже, сегодня началось обсуждение по участкам, на которых должно быть произведено разведение сил и средств. Было подано девять вариантов, и ни один из них не совпал.

То есть на данный момент есть только относительное совпадение на линии соприкосновения с ДНР, и то – оно не совпадает по координатам, поэтому диалог только начался. Есть принципиально разные подходы по тому, где именно разводить, где важнее всего обеспечить режим безопасности», – сообщил Мирошник.

По его словам, украинская сторона уже начала настаивать на обсуждении создания «группы по передаче границы».

«И республики, и РФ абсолютно едины, и Украине было сказано, что этот вопрос по-украински «недоречный». То есть сегодня нет совершенно никакого смысла говорить об этом до того, пока не определены все параметры особого статуса, до того, пока особый статус не закреплён в Конституции Украины, до того, пока не определены экономические, хозяйственные и иные социальные условия, которые должны быть созданы на территории Донбасса, после чего могут быть проведены выборы и затем может быть начат процесс диалога по передачи границы. Во что, на самом деле, за круглым столом мало кто верит», – добавил представитель ЛНР.