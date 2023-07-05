Украинская судья не поверила в удары ВС РФ по жилым домам
На Украине возбуждено уголовное дело против судьи, усомнившуюся, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности совместно с ДБР собрала доказательную базу на судью Звенигородского райсуда Черкасской области, которая отрицала вооруженную агрессию России и оправдывала военные преступления рашистов. На момент документирования преступления фигурантка находилась в должности главы районного суда.
В распоряжении СБУ есть записи разговоров, где она не скрывает свою пророссийскую позицию и постоянно повторяет нарратив Кремля о войне в Украине. Задокументировано, что чиновник поддерживала захват Крыма и Мелитополя и восхваляла введение там «российского законодательства».
Кроме того, она оправдывала военные преступления РФ против гражданских. К примеру, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она «оценила» как «сопутствующие потери» во время войны», – говорится в сообщении.
Впрочем, на аудиозаписях, опубликованных украинской спецслужбой, женщина говорит, что России нет смысла тратить дорогие ракеты для ударов по жилым домам.
«На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
По данным следствия, ранее женщина была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда», – добавил в СБУ.
Судье грозит до 8 лет лишения свободы.
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