Украинская судья не поверила в удары ВС РФ по жилым домам

На Украине возбуждено уголовное дело против судьи, усомнившуюся, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности совместно с ДБР собрала доказательную базу на судью Звенигородского райсуда Черкасской области, которая отрицала вооруженную агрессию России и оправдывала военные преступления рашистов. На момент документирования преступления фигурантка находилась в должности главы районного суда.

В распоряжении СБУ есть записи разговоров, где она не скрывает свою пророссийскую позицию и постоянно повторяет нарратив Кремля о войне в Украине. Задокументировано, что чиновник поддерживала захват Крыма и Мелитополя и восхваляла введение там «российского законодательства».

Кроме того, она оправдывала военные преступления РФ против гражданских. К примеру, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она «оценила» как «сопутствующие потери» во время войны», – говорится в сообщении.