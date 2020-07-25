Украинская таможня деградирует – министр финансов

25.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинскому государство трудно что-то требовать от таможенников, имеющих крайне низкий уровень официальных доходов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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По его словам, сейчас создаются условия для повышения зарплат украинских таможенников на 50%.

«Конечно, этого недостаточно. Трудно требовать что-то от таможенников, если у них зарплата от 6 до 12 тысяч гривен. Другой вопрос, что мы не можем сейчас увеличить вдвое зарплату таможенникам, по крайней мере посреди года», – сказал министр.

Он говорит, что с августа у таможенников начинается аттестация, у прошедших которую появится шанс на повышение зарплаты.

«Мне не нравятся простые и быстрые решения. Я считаю, что система деградирует. Она пять лет или даже больше деградировала, потому что никто не занимался таможней», – признал министр.