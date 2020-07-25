25.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Таможня, Украина, Финансы
Просмотров:

Украинская таможня деградирует – министр финансов


Украинскому государство трудно что-то требовать от таможенников, имеющих крайне низкий уровень официальных доходов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, сейчас создаются условия для повышения зарплат украинских таможенников на 50%.

«Конечно, этого недостаточно. Трудно требовать что-то от таможенников, если у них зарплата от 6 до 12 тысяч гривен. Другой вопрос, что мы не можем сейчас увеличить вдвое зарплату таможенникам, по крайней мере посреди года», – сказал министр.

Он говорит, что с августа у таможенников начинается аттестация, у прошедших которую появится шанс на повышение зарплаты.

«Мне не нравятся простые и быстрые решения. Я считаю, что система деградирует. Она пять лет или даже больше деградировала, потому что никто не занимался таможней», – признал министр.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть