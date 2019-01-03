Украинская таможня задержала тираж послания Патриарха Кирилла

03.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинская таможня задержала тираж рождественского послания Патриарха Кирилла, сообщил спикер Московской Патриархии Владимир Легойда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания Патриарха Кирилла, ранее отправленный из России для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января. Якобы не соблюдены таможенные формальности.

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Ну что же, товарищ Ярославский с компанией, наверное, переворачиваются в гробу с ощущением дежавю. Но времена не те: можно и со смартфона зачитать.

Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда», – прокомментировал Легойда.