Украинская телеведущая похвасталась, что ей предлагали секс за деньги

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина вспомнила, как неизвестный мужчина предлагал ей секс за деньги, передает корреспогндент “ПолитНавигатора”.

Об этом звезда рассказала в своем YouTube-проекте “Экзамен”.

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По словам Ефросининой, она с мужем Тимуром Хромаевым посетила одно из светских мероприятий, где хорошо провела время. На следующий день, когда муж Маши ушел на работу, а дочь Нана была в школе, ведущей позвонили с неизвестного номера. Ведущая ответила, поскольку с таких номеров ей иногда звонила сестра Лиза, которая на тот момент жила за границей.

“Слышу в трубке сухой мужской голос: “Здравствуйте, вы Мария? Я хочу вам предложить сегодня вечером отужинать с неким господином. Имя его, с вашего позволения, я вам не произнесу”. На мое возражение, что вообще-то я замужем и вчера была вместе с мужем, я услышала, что это не имеет никакого значения”, – рассказала Ефросинина.

Голос в трубке ответил, что “речь идет лишь о приятном времяпрепровождении до утра” и о приличной сумме денег. “Человек иностранец, интеллигентен в районе 4 миллиардов. Все, что требуется от вас, провести с ним ночь”. Это было конкретное предложение. Я тогда растерялась, ответила не изысканно, сказав: “Да, вы что? Я замужем! Идите вы знаете куда…” И положила трубку. После чего мне пришла смс с текстом “Подумайте”, – поделилась ведущая.

Отметим, сестра Маши Ефросининой Лиза в середине нулевых голов получила известность своим любовным романом с сыном тогдашнего президента Виктора Ющенко Андреем, за которого она позже вышла замуж.