Украинская телеведущая призвала покончить с унитарностью страны

27.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина, будучи мультикультурным и в историческом контексте противоречивым государством, не может себе позволить быть унитарной и действовать только в интересах той или иной группы людей.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я сюда ехала, подумала, какой сказочный герой наша Украина? В русском эпосе есть такой герой как Тяни-толкай, то есть, такой персонаж, у которого две головы, и они друг друга в разные стороны пытаются перетянуть, но, в конечном, итоге они всё время стоят на месте.

В современной истории существует такой мультперсонаж, который называется Котопёс. Кот реагирует на какие-то одни истории и провокации, пёс – на другие, но, в конечном итоге, всегда будет кто-то, кто будет пользоваться той или иной частью нашего населения», – заявила Егорова.

Развивая тему, она подчеркнула, что украинская Конституция написана таким образом, что власть и народ автоматически оказываются по разные стороны баррикад.

«Конституция принята в 1996 году и уже давно не соответствует всем реалиям времени. Украина является унитарным, но на самом деле разрозненным государством. Если бы мы сейчас приняли решение на федерализацию, то у нас бы было несколько штатов: Киев, Одесса, Львов, Донецк, Днепропетровск и, например, АР Крым, если бы они хотели к нам вернуться. И каждый штат имел бы возможность решать свои внутренние проблемы так, как они считают нужным.

Но при наличии двухпалатного парламента – была бы палата представителей, которые представляют интересы непосредственно людей, живущих в этих регионах, и был бы сенат, в котором были бы люди, которые интересы этих регионов развивали. Я за этот сценарий», – сказала телеведущая.

«Украина, будучи таким мультикультурным и в историческом контексте совершенно противоречивым котнтроверсионным государством, не может себе на сегодняшний день позволить быть унитарным государством и действовать только в интересах той или иной группы людей», – объяснила Егорова.