29.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Украинская телеведущая ударилась головой и заговорила по-украински


Известная украинская телеведущая-русофобка Янина Соколова в молодости сильно ударилась головой – возможно, это стало причиной ее националистических взглядов и озлобленности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Гордон рассказал, как стал свидетелем вероятной травмы Соколовой.

«Что касается Янины Соколовой, я познакомился с ней при очень интересных обстоятельствах – меня пригласили на Одесский кинофестиваль, и когда я прилетел в Одессу, подали к трапу микроавтобус для почетных гостей, и в этот микроавтобус зашла девочка. Я ее не знал тогда. Когда она выходила, она очень резко выходила, и она головой так стукнулась о верхнюю планку этого микроавтобуса – мне стало плохо.

Я думал, у меня искры из глаз посыплются. Она так стукнулась – я думаю, тогда с ней что-то произошло, с головой ее что-то случилось, ее переклинило, и этот жуткий удар о микроавтобус, он негативно на ней сказался. Потому что то, что она говорит и пишет, это, конечно, разжигание межнациональной розни, безусловно. Но я думаю, ее нельзя судить, думаю, что это во всем виноват тот удар о микроавтобус…

Она всегда говорила по-русски. Она, как Петр Алексеевич Порошенко, ее любимый – в быту по-русски, а в блогах чешет по-украински, причем, показывает себя как большие поборники Украины»,- заявил Гордон.

Ранее Соколова в очередном выпуске своего шоу предстала в образе Гитлера.

Она также заявляла, что Украина должна успеть принять новый, более дискриминационный закон о языке до парламентских выборов, чтобы не дать шанса русскоязычным украинцам надеяться на новую, менее русофобскую по составу Верховную раду.

Кроме того, Соколова призналась, что регулярно жалуется в СБУ на ежедневные угрозы, которые она якобы получает с территории России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть