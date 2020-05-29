Украинская телеведущая ударилась головой и заговорила по-украински

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Известная украинская телеведущая-русофобка Янина Соколова в молодости сильно ударилась головой – возможно, это стало причиной ее националистических взглядов и озлобленности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон рассказал, как стал свидетелем вероятной травмы Соколовой.

«Что касается Янины Соколовой, я познакомился с ней при очень интересных обстоятельствах – меня пригласили на Одесский кинофестиваль, и когда я прилетел в Одессу, подали к трапу микроавтобус для почетных гостей, и в этот микроавтобус зашла девочка. Я ее не знал тогда. Когда она выходила, она очень резко выходила, и она головой так стукнулась о верхнюю планку этого микроавтобуса – мне стало плохо.

Я думал, у меня искры из глаз посыплются. Она так стукнулась – я думаю, тогда с ней что-то произошло, с головой ее что-то случилось, ее переклинило, и этот жуткий удар о микроавтобус, он негативно на ней сказался. Потому что то, что она говорит и пишет, это, конечно, разжигание межнациональной розни, безусловно. Но я думаю, ее нельзя судить, думаю, что это во всем виноват тот удар о микроавтобус…

Она всегда говорила по-русски. Она, как Петр Алексеевич Порошенко, ее любимый – в быту по-русски, а в блогах чешет по-украински, причем, показывает себя как большие поборники Украины»,- заявил Гордон.

Ранее Соколова в очередном выпуске своего шоу предстала в образе Гитлера.

Она также заявляла, что Украина должна успеть принять новый, более дискриминационный закон о языке до парламентских выборов, чтобы не дать шанса русскоязычным украинцам надеяться на новую, менее русофобскую по составу Верховную раду.

Кроме того, Соколова призналась, что регулярно жалуется в СБУ на ежедневные угрозы, которые она якобы получает с территории России.