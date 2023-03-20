Украинская телеведущая: Жду чуда – пилотов США на F-16 в поддержку наступления ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.03.2023 14:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 705
 
Дзен, Колониальная демократия, НАТО, США, Украина


Большим «чудом» было бы неожиданное появление  американских летчиков на истребителях F-16 в небе во время анонсированного «большого наступления» ВСУ.

Об этом ов эфире телеканала экс-президента Петра Порошенко «Прямой» заявила украинская телеведущая Светлана Орловская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большим «чудом» было бы неожиданное появление  американских летчиков на истребителях F-16 в небе во...

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«Мне бы очень хотелось, чтобы, когда будет происходить это наше большое наступление, чтобы для нас всех было неожиданностью, чудом, что в этом наступлении будут принимать участие и самолеты, истребители F-16.

И, возможно, на некоторых из этих истребителей летели и американские пилоты, которые буквально на днях заявили, легендарный пилот, о том, что они готовы защищать небо Украины, эти американские ветераны.

Это было бы просто, по моему мнению, абсолютно правильно – принять их как добровольцев, чтобы они вместе с Украиной защищали весь мир, потому что Украина защищает весь мир», – разглагольствовала Орловская.

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