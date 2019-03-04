Украинская трагедия неминуемо коснётся России

04.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Для России более приемлемым сценарием развития ситуации на Украине является приход к власти воров, нежели нынешних кровопийц. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только для Украины, но и для России март будет очень ответственным, потому что на Украине, на самом деле, выбор между трагедией и фарсом, когда дело касается избирательной кампании. Если это будет фарс, то нас это затронет в меньшей степени. Как говорил Бродский, «ворюги мне милей, чем кровопийцы». Если это будет трагедия, то в этом случае это неминуемо как-то Россию коснётся.

А трагедия может быть, потому что главное действующее лицо во власти, очевидно, проигрывает эти выборы и, очевидно, не может не быть президентом, потому он способен на многое, пока у него есть рычаги по украинским законам, пока нет сопротивления тому, что он может совершить. Это очень важно, и мы должны быть очень внимательны к тому, что происходит на Украине», – заявил Затулин.