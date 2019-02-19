19.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Возвращение Крыма в состав России стало возможным ценой огромной трагедии, которая произошла на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходило с Крымом на протяжении 23 лет его пребывания в независимой Украине, безусловно, трагедия, которая завершилась тем, что Крым вернулся. Но если бы не произошло то, что произошло на Украине с майданом – трагедия гораздо большего масштаба, этой радости мы бы не испытали. Это радость со слезами на глазах, это то, что мы будем чувствовать, когда будем отмечать возвращение Крыма.

Потому что мы знаем, как возвращение Крыма сказывается на всей ситуации и наших взаимоотношениях и с миром, и с Украиной. Но мы никогда не вернёмся назад, когда дело касается присутствия, нахождения этой русской земли в Российской Федерации», – заявил Затулин.