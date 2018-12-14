Украинская «труба» превратится в металлом даже без «Северного потока-2»

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия должная прилагать все усилия для того, чтобы достроить «Северный поток-2», но нельзя ставить в зависимость от этого газопровода внешнюю политику.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегической целью должно быть полное прекращение транзита газа через Украину и превращение этой трубы в металлолом, независимо от того, будет «Северный поток-2» или нет. Потому что эти все камлания вокруг СП-2 позволяют им надеяться на то, что может таким образом решить вопрос и продлить спонсирование Россией враждебного политического режима. На это они надеется. Это надо довести и до украинских политиков, что этот вопрос всё равно будет решён, даже если завтра Евросоюз вынудит Германию приостановить строительство СП-2, этот вопрос должен быть решён”, – сказал эксперт.

Также он добавил, что нужно достроить “Южный поток”, что не зависеть “как от токсичной темы”.

“Но при этом нужно иметь в виду простую вещь: мы не можем ставить в зависимость от Северного потока-2 судьбу Российской Федерации и в том числе внешнюю политику на этом пространстве”, – резюмировал Михеев.