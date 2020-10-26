Украинская вакцина: Зеленский купился на прохиндейство чистой воды

26.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Эпидемиолог Михаил Фаворов, который в последнее время не занимался никакими лабораторными исследованиями, сумел выторговать у киевского истеблишмента миллионные гранты на «разработку» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с вакциной от коронавируса – это просто поразительно. Видно, что у Зеленского глаза горят, когда он даёт интервью и говорит журналистам: «Это точно не российская вакцина, это уникальная вакцина, мы выделим на это кучу денег. Министр здравоохранения говорит, что украинское государство 5 миллионов долларов на это выделит».

Это якобы заслуга украинских учёных и действительно знатного эпидемиолога Михаила Фаворова, который работал в американских эпидемиологических структурах. Интересно, в офисе Зеленского умеют пользоваться гуглом? Мне хватило 20 минут, чтобы понять, что тут что-то не так.

Этот Фаворов действительно в течение всего года выступает в различных украинских СМИ, особенно в российских, его очень любят «Дождь», «Эхо Москвы» и прочее. И в течение года он тщательно скрывал то, что он занимается исследованием той самой вакцины, и, мало того, он заявлял о том, что не занимается лабораторными исследованиями», – сказал эксперт.

Также политолог рассказал, как украинского президента «развели» на пять миллионов долларов.

«Я нашёл исток, 15 сентября интервью того же «Эхо Москвы», ведущий говорит: «В Питтсбургском университете ставят интересный эксперимент, насчёт белковой вакцины от коронавируса». Если вы сравните исследование Питтсбургского университета и то, что Фаворов заявлял на прошлой неделе на пресс-конференции вместе с министром здравоохранения Украины – слово в слово.

Господин Фаворов 15 сентября отвечал: «Это полная чушь, этого быть не может, просто кто-то решил срубить гранты под это сейчас можно получить хорошие деньги». И тут я понимаю, у него на этих словах срабатывает «на этом можно получить хорошие деньги».

А у какого мирового лидера можно срубить денег на то, что является полной чушью? И тут понятное дело фигура 42-летнего «не лоха». И Зеленский сразу покупается на это. Это прохиндейство чистейшей воды, ладно Зеленский этого не знает, но министр здравоохранения же должен понимать, что это чушь», – резюмировал Корнилов.