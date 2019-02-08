08.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В отъезде из Украины нескольких миллионов граждан за последнее время нет ничего экстраординарного – это обычная практика таких младоевропейских стран, как Польша или Литва.

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть официальная информация от правительства, что от 7 до 9 миллионов украинцев временно работает за границей, от 3 до 5 работают постоянно. Трудовая миграция приняла сегодня значительные масштабы. Фактически сегодня мы теряем страну. Экономического потенциала не будет, если мы не остановим трудовую миграцию… вы понимаете проблему трудовой миграции, и что делает правительство, чтобы её остановить?» – обратился к министру с вопросом депутат фракции «Видродження» Валерий Писаренко.

«В соседней Литве, несмотря на среднюю зарплату 800 евро, больше миллиона из 3.5 миллиона населения выехало за границу. Подобная проблема и в Польше, где более миллиона поляков выехало в другие страны ЕС.

Конечно, это прямо связано с количеством и качеством рабочих мест. Одно могу сказать – не правительство создаёт рабочие места, а бизнес, предприниматели, люди, которые своим трудом, своим умом и руками дают работу другим людям. Обязанность правительства – создавать для этих людей условия, чтобы они себя чувствовали защищёнными», – ответил министр Рева.