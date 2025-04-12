Украинская верхушка не относит себя к украинской нации – философ Дацюк

Вадим Москаленко.  
12.04.2025 17:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские элитарные круги не перестали воровать даже во время полномасштабной войны, что говорит о том, что им плевать на судьбу страны и народа.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские элитарные круги не перестали воровать даже во время полномасштабной войны, что говорит о...

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«Мы вдруг увидели, что в процессе войны часть элиты безусловно сделала ставку, пошла на фронт, помогает фронту, пытается что-то сделать, как-то спасти страну. Но большая часть элиты занимается бесславным, старым, привычным делом – мародёрством.

Нас берегут, нам не говорят об уровне воровства, прежде всего финансового воровства помощи, расхищения военной техники, вооружения, боеприпасов. Нас берегут или, наоборот, от нас скрывают умышленно, чтобы не возникало вопросов, почему так», – сказал философ.

Дацюк подчеркнул, что своим поведением украинская элита фактически отказалась от принадлежности к украинской нации.

«Фактически эта война показала, что от этого государственного проекта, от этой страны, от этого общества, от национального представления, то есть отнесения себя к нации, большая часть элиты Украины отказалась», – возмущался он.

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