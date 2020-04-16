Украинская верхушка списала Чубарова в утиль

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинское руководство отказывается общаться с меджлисовцами и включать их боевиков, задержанных в Крыму, в обменные списки.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил председатель запрещенной в РФ группировки, экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, не отвечают ему также в офисе украинского омбудсмена.

«Я третий день не могу связаться с Уполномоченным Верховной Радой Украины по вопросам прав человека Людмилой Денисовой. Третий день я пишу ей записки, она говорит: «Я вас наберу, я вас наберу» и не набирает.

Что касается Офиса президента, у них совсем другие болячки. Пусть это будет на их совести, насколько это для страны актуально. По сей день идут переговоры с группами, с фракциями, чтобы обеспечить голосами те или иные законопроекты. Но, действительно, у нас в последние недели не было ни одной консультации по поводу того, что крымские татары снова остаются за рамками возможного обмена», – заявил Чубаров.

Напомним, что и Порошенко, и Зеленский обещали, но не реализовали включение в Конституцию Украины упоминание виртуальной «крымско-татарской автономии», которую требуют создать меджлисовцы в случае гипотетического возвращения полуострова под контроль Киева.

Украинские нацисты из «Азова» выступают категорически против такой автономии, настаивая, что Украина является унитарным государством.