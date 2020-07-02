Украинская власть, которая борется против свободы слова, обречена – Карасёв

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть ограничивает свободу слова, примером чего стал законопроект № 2693 «О медиа», в котором планируется расширить полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и который скоро будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая власть, которая начинает воевать с журналистами, проигрывает. Цензура сейчас не работает, работает наоборот – чем больше источников, тем лучше. В Офисе (президента) должны быть люди, которые должны разбираться, как управлять, как работать с медиа», – сказал политолог.

При этом инициатором законопроекта «О медиа» выступил бывший гендиректор «1+1 Media» Александр Ткаченко, который, будучи журналистом, должен был бы бороться за свободу слова, а не ограничивать ее.

«Если бывшие журналисты начинают этим заниматься – это предательство профессии. Получается так, что точка зрения определяется местом сидения. Если ты журналист – ты за свободу слова, если политик – нет. Это говорит о том, что у нас еще не зрелое демократическое общество, это еще не выстраданные вещи. Свободы слова нет», – отметил Вадим Карасев.

Напомним, 30 июня десятки журналистов, медийщиков и медиа-экспертов подписали обращение в органы власти, в котором они призвали Верховную Раду отклонить законопроект №2693 «О медиа». По мнению подписантов, он нарушает право на свободу слова, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Заявление опубликовано на сайте Национального союза журналистов Украины.

«Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по “установлению правды”. Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц», — говорится в заявлении.

Подписанты также отмечают, что в случае принятия закона полномочия медийного регулятора — Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) — «очевидно, будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины». При этом он «останется политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более произвольным».

«Законопроект предусматривает возможность блокировки кого угодно в интернете, даже если это не средство массовой информации, и поэтому фактически не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени», — отмечается в заявлении.

«Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на рассмотрении опыта стран ЕС по внедрению Директивы № 2018/1808 об аудиовизуальных медиа-услугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общего анализа влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу развития Украины и дальнейшего демократического развития», — заключают авторы обращения.