Украинская власть молчаливо поддерживает нацизм на местах

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Глава МВД Украины Арсен Аваков должен был прореагировать на составление списков евреев в Ивано-Франковской области, но центральная украинская власть молчит.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы хорошо помним, и до сих пор живы свидетели того, что происходило с евреями. Более того, для их регистрации, по мнению ряда авторов, использовались первые компьютеры – настолько важно было очистить арийскую расу, избавиться от любого проявления еврейской крови и следить за этими гражданами с целью их фактического уничтожения.

Сейчас у нас полиция Ивано-Франковской области спокойно просит сдать списки по национальному признаку. Я считаю, что это действительно проявление нацизма, и я считаю что оно не единичное. Я не слышала ни одной реакций Авакова, высшего должностного лица Украины, который бы осудил подобные действия и уволил подписанта, пытающегося поймать человека по национальному признаку. Не слышала, а молчание – это знак согласия, наша власть согласна с уродливыми проявлениями нацизма и зачастую является частью таких проявлений», – сказала Лукаш.

Напомним, что в феврале 2020 года Управление стратегических расследований МВД Украины в Ивано-Франковской области направило главе еврейской общины города Коломыя письмо, в котором потребовало предоставить список (перечень) членов еврейской религиозной общины иудейского ортодоксального вероисповедания с указанием анкетных данных, мобильных телефонов и мест их проживания и перечень студентов еврейской национальности, которые обучаются в высших учебных заведениях Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно после того, как глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал фотографию письма у себя в Фейсбук.