Украинская власть не знает, как получить откат, поэтому не строит линии обороны

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 13:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Строительство, Украина


Украина не строит свои линии обороны, предпочитая вкладывать деньги в укладку асфальта, потому что чиновники не знают, как в этом случае положить деньги в свой карман.

Об этом в эфире интернет-канала ProUA заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не строит свои линии обороны, предпочитая вкладывать деньги в укладку асфальта, потому что...

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По словам Гайдая, несмотря на заявления представителей украинской власти, на фронте не возводят такие укрепления.

«Мои знакомые, парни с фронта, которых я знаю, мне пишут и звонят, и говорят, что до сих пор капитальных линий обороны на нашем фронте не существует, потому я записываю это видео… Давайте будем честными – наша власть умеет строить, когда есть откат и когда нужно строить дороги… Если бы наши чиновники знали, как брать откаты, строя линии обороны, она была бы построена. Они не хотят, они не знают, а жизнь наших воинов для них ничего не значит», – сказал эксперт.

«Они будут строить дороги, стадионы, класть асфальт на Русановке. Давайте линии обороны – в Украине есть техника, в Украине есть компании, которые могут это делать, в Украине есть бетон. Я считаю, что те, кто сегодня во власти отвечает (а это Шмыгаль, это министр обороны Умеров) за эту стройку, а не просто декларируют, что мы что-то там строим, должны нести личную ответственность и каждый убитый украинский воин – на их совести», – заявил Гайдай.

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