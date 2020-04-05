«Украинская власть ничего не может, её не надо бояться» – Лукаш

05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Введённые Владимиром Зеленским и его командой принудительные меры, призванные обеспечить соблюдение украинскими гражданами карантина, являются бессмысленными и аморальными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Штрафы за нарушение карантинных мер кто будет взыскивать? Как вы себе представляете – задержали человека, выписали протокол, а как принудительно взыскивать? В защитном костюме придёт исполнитель к нему домой, или в банк, или куда?

Напугать можно как угодно, а реализовывать это кто будет? Как власть, которая антисептики не может купить для людей, хотя у нас спирта на Украине более чем достаточно, будет взыскать? Это полнейший бред.

Нельзя запугивать людей. Взывать к ответственности – можно и нужно. Наказывать нарушителей – можно и нужно. А запугивать всех при том, что сами власти бездействуют – это абсолютно циничная и аморальная позиция. Давайте расскажем процедуру принудительного взыскания, потому что никто не достанет из кармана десятки тысяч гривен, и не положит на капот полицейского автомобиля», – отметила она.

Лукаш уверена, что данные меры абсолютно бессмысленны, потому что у Киева не хватит сил и средств для их реализации.

«У нас банки открыты, исполнители ходят исполняют, у людей этих денег масса, или кто-то придёт к кому-то домой описывать имущество? Или у нас суды открыты? Суды работают в режиме карантина, и слушаются только самые острые вопросы, когда ограничивается свобода.

Поэтому я хочу успокоить украинских граждан – власти бояться не нужно, она бессмысленная и беспощадная. Даже если напугает, то реализовать ничего не сможет», – резюмировала экс-министр.