Украинская власть оценила инвалидов-ликвидаторов в 30 раз дешевле своей обслуги

28.04.2020, Киев, Игорь Петров

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые стали инвалидами, получают мизерные пенсии от украинского правительства.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, благодаря которым мы живем, инвалиды первой группы, они будут получать 100 евро, а потом им дадут еще 10 евро, а потом еще где-то 7 евро.

117 евро где-то они будут получать. Вот, «похвастался» бы (Зеленский) этим, а так… рассказывать какая она там была советская власть – дешево.

Вот этим надо «хвастаться» – когда вы своим слугам и охране назначаете бешеные стотысячные зарплаты и закрываете глаза на то, как они выписывают себе премии за дерибан – вы молодцы.

А когда надо людям нормальным дать денег чтобы они выжили, каким-то образом, в условиях, которые вы же им создаете, вы даете 3000 гривен. 3184 грн 20 копеек с 1 декабря 2020 года инвалиду-чернобыльцу первой группы дадут», – заключил экономист.