Украинская власть перешла к «коммунальному геноциду»

11.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть сознательно толкает пенсионеров и наименее обеспеченные слои населения к суициду, устанавливая кабальные тарифы на ЖКХ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Муратов отмечает, что, например, в сентябре украинцев ждет уже второе в это месяце подорожание тарифа на газ.

«Если граждане Украины до 15 сентября не заключат с газовым монополистом годовой контракт, то вместо 4, 7 грн. за кубометр газа они заплатят 5, 24 грн. Октябрьский тариф будет еще выше. Не стоит забывать и о налоге на доставку газа, – его никто не отменял. Из-за нещадно высоких тарифов ЖКХ и низких доходов всё больше украинцев сводят счеты с жизнью. Социальный кризис умножил число самоубийств. Причем, жертвами в основном оказываются пенсионеры.

К слову, по уровню самоубийств в мировой статистике «незалежная держава» лидирует. Печальное лидерство», – отмечает Муратов.

По его мнению, таким образом украинская власть искусственно сокращает число тех, кто нуждается в социальных расходах государства.

«Вполне вероятно, что для украинских властей, которым не привыкать к гибели населения из-за развязанных ими военных действий в Донбассе, поднятие тарифов на коммунальные услуги – очередной способ сократить число граждан. Проводимым коммунальным геноцидом приспешники Зеленского всячески подталкивают стариков к суициду. Их конечная цель одна – урезать список украинцев, которым полагаются пенсии и социальные пособия.

К слову, о пенсиях. В бюджете Пенсионного фонда Украины еще при премьерстве Юлии Тимошенко возникла «дыра» на 100 млрд. гривен. Не думаю, что с того времени ситуация изменилась в лучшую сторону. Идеология «слуг» народа понятна: нет человека – нет проблемы», – резюмировал общественник.