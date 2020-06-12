Украинская власть покрывает Стерненко по всем его уголовным делам – юрист

12.06.2020, Киев, Игорь Петров

Дело Стерненко пытаются спустить на тормозах, подозрение ему переквалифицировали на менее серьезное, а Генпрокуратура Украины саботирует рассмотрение двух уголовных дел, где он уже выступает в качестве обвиняемого.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стерненко получил свое подозрение, у Стерненко рассматриваться мера пресечения за умышленное убийство. СБУ просит домашний арест, а получит как я предполагаю возможный ночной арест, если уже не поручительство или личное обязательства. Это дело – сговор между «патриотами» и командой Зеленского, это дело – кость избирателям, как будто бы пришла весна.

Андрей Портнов будет обжаловать это подозрение и большая команда. Стерненко вменяют часть 1 ст. 115, обычно убийство. По мнению Портнова, такого быть не может. Во-первых, там были тяжкие телесные повреждения второму потерпевшему. Как-то СБУ об этом немного забыла. Более того, мы считаем, что убийство было совершено с особой жестокостью, а это уже пожизненное. То есть, квалификация статьи смягчена для Стерненко, и юрист-эксперт это видит. А юрист, который знает материал экспертизы дела, а мы знаем, так как команда Портнова представляет вдову убитого, мы возмущены и будем это все обжаловать.

Команда Портнова будет обжаловать и закрытие уголовного дела в отношении убитого. Напомню нашим зрителям, что убитого Кузнецова прокурор Венедиктова со товарищи с СБУ сделали подозреваемым мертвого. Мертвого убитого они сделали подозреваемым. Это их самый большой репутационный… я даже не скажу «промах». Сделать подозреваемого лицо, которое не подлежит ответственности, умер – надо дело закрывать.

Вы все представляете степень цинизма этих людей? Это тоже будет обжаловаться. И я в данном случае почему-то надеюсь на вменяемую перспективу, потому что большие правовые основания.

Дальше, что такое Стерненко? Мы сейчас все говорим про убийство. Действительно, умышленное убийство. В тоже время, хочется подчеркнуть, что в Приморском районном суде города Одессы слушается два дела о соучастии Стерненко в сбыте наркотических средств. В сбыте наркотических средств. За последнее время в суд пять раз не явилась прокуратура, что является основанием для долгих-долгих переносов.

Стерненко, обвиняемый государством Украина в причастности к сбыту наркотических средств, из-за неявки прокуратуры, которая покрывает (по моей оценке) преступника, на свободе. И второе дело – о похищении гражданина, пытках и разбое. Туда прокуратура не явилась пятнадцать раз не явилась подряд, она и покрывает его уже и по этому делу.

Таким образом я уже назвала 20 неявок, одно умышленное убийство, тяжкое телесное. И что же будет – домашний арест или мягче? Ну что может быть циничнее? Неужели кто-то из зрителей реально верит в способность и желание команды Зеленского приструнить убийц и мародеров?» – резюмировала Елена Лукаш.