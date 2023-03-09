Украинская власть потребовала от приднестровцев сжечь российские паспорта

Приднестровцам, имеющим российское гражданство, необходимо от него отказаться, поскольку скоро Украина вернет непризнанную республику в состав Молдовы.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил спикер военной одесской администрации Сергей Братчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Другого фронта с той стороны не будет. С нашей стороны все надежно прикрыто. Соответствующие задания получены. Надеюсь, что временно оккупированная РФ территория, которая носит название непризнанного Приднестровья, вернется в Республику Молдова.

Местные жители воевать не хотят, не готовы и, на мой взгляд, не будут. Они называют себя приднестровцами, но у них есть паспорта Молдовы, Румынии, Украины ну и где-то там России. Но российские паспорта пусть уже порвут или сожгут», – заявил Братчук.