Украинская власть потребовала от приднестровцев сжечь российские паспорта

Елена Острякова.  
09.03.2023 13:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Общество, Приднестровье, Россия, Украина


Приднестровцам, имеющим российское гражданство, необходимо от него отказаться, поскольку скоро Украина вернет непризнанную республику в состав Молдовы.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил спикер военной одесской администрации Сергей Братчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровцам, имеющим российское гражданство, необходимо от него отказаться, поскольку скоро Украина вернет непризнанную республику...

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«Другого фронта с той стороны не будет. С нашей стороны все надежно прикрыто. Соответствующие задания получены. Надеюсь, что временно оккупированная РФ территория, которая носит название непризнанного Приднестровья, вернется в Республику Молдова.

Местные жители воевать не хотят, не готовы и, на мой взгляд, не будут. Они называют себя приднестровцами, но у них есть паспорта Молдовы, Румынии, Украины ну и где-то там России. Но российские паспорта пусть уже порвут или сожгут», – заявил Братчук.

В Приднестровье 220 тысяч человек имеют российское гражданство. Их число могло бы быть больше, если бы Россия упростила процедуру так же, как для жителей Украины.

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